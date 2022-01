Grandvalira tanca el període de vacances de Nadal amb 342.000 visitants

Andorra la VellaGrandvalira Resorts ha esdevingut una vegada més una de les destinacions preferides per a les vacances de Nadal, les quals ha tancat amb un balanç satisfactori. Entre Grandvalira i Ordino Arcalís, s'han registrat 342.000 visitants entre el 20 de desembre i el 9 de gener, la qual cosa suposa una mitjana de 16.300 esquiadors diaris, sent el 30 de desembre el dia que més afluència hi va haver amb 27.000 esquiadors.

Aquestes dades suposen una davallada de visitants respecte a la temporada 2019-2020, en què es va arribar a superar els 19.000 visitants de mitjana per dia. Cal remarcar que, més enllà de la situació pandèmica, en el període nadalenc de fa dues temporades, els dies de Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any van caure entre setmana, fet que va incentivar més dies festius i, per tant, més afluència. A més, cal destacar que en aquella temporada es van assolir uns registres rècord d'ocupació. En comparació al període nadalenc de la temporada 2018-2019, la freqüentació d'aquest Nadal ha estat lleugerament superior.

Tot plegat fa que el balanç de les festes de Nadal sigui molt satisfactori, tal com explica el director general de Grandvalira – Nevasa, Juan Ramón Moreno, que destaca que "gràcies a la implementació de l'estratègia dels preus dinàmics que hem dut a terme aquesta temporada, la qual ha portat a un augment del preu mitjà del forfet durant aquest període, hem compensat la davallada de freqüentació del 13% respecte a aquella temporada històrica". En aquest sentit, Moreno també posa en relleu que "aquesta estratègia ha permès incrementar les vendes en línia en els nostres canals un 148% des de principi de temporada".

D'altra banda, les altes temperatures registrades durant una part del període de Nadal, no habituals en aquesta època de l'any, han posat a prova els equips tècnics, que han pogut mantenir els quilòmetres esquiables disponibles per sobre dels 200 km entre Grandvalira i Ordino Arcalís, així com totes les connexions per pista. "La baixada de temperatures i les precipitacions de neu registrades durant aquests últims dies ha permès encarar el tram final del període amb bones condicions de neu i conformar així un tancament de la temporada nadalenca positiu", assenyala Moreno.

D'altra banda, les festes nadalenques han estat l'escenari més especial per a la inauguració del nou L'Abarset, que ha pogut obrir portes després d'una profunda transformació per convertir-se "en el millor après-ski d'Europa". El nou local, situat al peu del Telecabina del Tarter, ha comptat amb propostes musicals especials, a càrrec de DJ de renom internacional des del primer dia, i totes elles han estat molt ben rebudes. De fet, L'Abarset ha penjat el cartell de ple pràcticament tots els dies des de la seva inauguració, el passat 28 de desembre.