Grup Pyrénées Andorra dona el tret de sortida a la jornada de conferències "Mirada al futur"

El centre de congressos d'Andorra la Vella acull durant tot aquest dimarts la jornada de conferències "Mirada al futur" que organitza el Grup Pyrénées Andorra per commemorar el seu 75è aniversari. En el seu parlament inaugural, el president del Grup Pyrénées Andorra, Patrick Pérez, ha ressaltat que el projecte engegat fa setanta cinc anys vol continuar creant oportunitats. Un projecte, segons Pérez, que creu i aposta per les persones i que pretén continuar sent un dels motors econòmics del país.