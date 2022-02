Grup Pyrénées consolida el portal virtual d'empleats

Andorra la VellaAmb l'objectiu de continuar fent passes cap a la sostenibilitat i la transformació digital de Grup Pyrénées, la companyia ha posat en marxa l'anomenat 'Portal de l'empleat', la plataforma virtual on tots els treballadors poden rebre i consultar les seves nòmines, tenir les seves dades econòmiques guardades, i estar informats dels dies de vacances dels quals disposen i les hores que han generat. A més a més, també tenen accés a les ofertes de feina internes i les notícies de la companyia. Cada persona treballadora disposa d'un usuari i una contrasenya amb la qual té accés a la plataforma web, sigui des d'un ordinador o des d'una aplicació mòbil.

Fins l’adopció d’aquests mitjans digitals, Grup Pyrénées imprimia, cada mes, la nòmina dels seus 1.200 empleats i empleades, s’ensobraven i manualment es repartien entre els diferents treballadors de cada departament. Aquesta acció, que repetia mensualment l'equip de Recursos Humans, suposava un desgast mediambiental elevat, a més d'una despesa important en paper i una dedicació de temps per part dels mànagers que entregaven les nòmines. Tal com ha explicat la tècnica de relacions laborals i compensació de Grup Pyrénées, Raquel Buixó, "el nou portal permet tenir més control de la informació laboral. Per exemple, poder detectar ràpidament si hi ha algun error en el nombre d'hores generades o, si es vol saber de quants dies de vacances es disposa, no ha d'anar a Recursos Humans a preguntar-ho o esperar que li ho comuniquin; amb un sol 'clic', pot saber ràpidament aquesta informació".

Buixó ha assegurat que, en el cas de les nòmines, el departament penja cada mes la nòmina definitiva, i la persona treballadora té guardades en el seu perfil les darreres 12 nòmines. "Si en necessita alguna realitzar alguna gestió personal o perquè les vol tenir guardades en un altre lloc, les pot descarregar", ha detallat. En el 'Portal de l'empleat', també es pengen altres documents útils per als treballadors com el certificat de retencions anuals de l'IRPF. "A principis d'any sempre generem aquest document per a tots els empleats i empleades, hagin o no de fer la declaració. Així, la persona es fica directament al seu perfil i ja té disponible el document sense haver-lo de reclamar a Recursos Humans", ha puntualitzat.

Amb el portal virtual, els treballadors de Grup Pyrénées també poden saber el saldo d'hores i dies de vacances acumulats, una informació que abans no tenien a l'abast amb tant detall. "Anteriorment, a la nomina en paper sortien els totals de saldos acumulats, sense tenir el detall del mes a mes, així que si no portaves un control molt meticulós d’un mes a un altre, no sabies quantes hores ni quants dies havies generat, i havies de demanar a recursos humans el detall. És un sistema més àgil", ha afirmat Buixó. En aquest sentit, i per tal de fer més ràpida la comunicació empresa-empleat/ada, també s'ha creat un correu corporatiu per cadascun dels treballadors/eres, i ja s'han començat a fer accions via e-mail per fomentar el seu ús. "El passat mes de desembre, es va realitzar el repartiment de dos dels Beneficis Socials de Grup Pyrénées on els empleats i empleades rebien un codi unipersonal al seu correu corporatiu amb el qual podien recollir el lot de Nadal i el regal dels Reis Mags dels fills/es menors de 7 anys; abans, això es feia de manera manual, s'imprimien i ensobraven centenars de targetes amb el nom de cada empleat/ada", ha recordat la tècnica de Recursos Humans de Pyrénées.

Signatura digital

El desplegament del 'Portal de l'empleat' va agafar l'equip de Recursos Humans de Grup Pyrénées en ple confinament, i malgrat les dificultats, les formacions es van dur a terme a través de Zoom per tal de poder complir amb el calendari previst, que va completar-se entre el juliol i l'agost de 2020. Ara, el següent pas en el pla de transformació digital de Pyrénées se centra en la creació d'una signatura digital per als empleats i empleades, que també facilitarà els tràmits administratius de la companyia.