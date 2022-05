Grup Pyrénées consolida la seva política d’inclusió laboral

Andorra la VellaL'any 2018, Grup Pyrénées va rebre per part del Govern el guardó 'Empresa amb capacitats' per la contractació de persones amb discapacitat. Un any més tard, va entrar a formar part de la Xarxa d'Empreses Inclusives, un organisme que fomenta la plena integració d'aquest col·lectiu en entorns de treball. I actualment, donen feina a diverses persones amb diversitat funcional que enriqueixen les dinàmiques dels equips i els fan més diversos. D'aquesta manera, consolida la seva política d'inclusió social i laboral, amb els diversos programes desenvolupats, que faciliten la integració de persones amb risc d'exclusió.

En el programa 'A l'Alça', la HRBP de Grup Pyrénées, Cristina Torrents, ha explicat que "Pyrénées, com a motor de país, aspira a donar el màxim d'oportunitats possibles a tots aquells col·lectius que tenen dificultats d'inclusió i que, d'aquesta manera, poden desplegar tot el seu potencial amb nosaltres i també formar part de tots els objectius que Pyrénées vol complir com a empresa per tal que també se sentin pertinents a un grup i de la societat". En aquest sentit, Torrents ha detallat que la companyia manté acords de col·laboració amb el Servei d'Ocupació d'Andorra i la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. "El SOA ens passa una sèrie de candidatures que nosaltres des de RRHH valorem i tenim en compte que cobreixin una vacant ordinària. En tot moment, tenim contacte amb les preparadores laborals que també treballen al SOA i ajuden a fer que aquestes persones tinguin una bona adequació al lloc de treball, i nosaltres com a VP de recursos humans també fem molt seguiment a aquests treballadors perquè la seva adaptació sigui positiva". En el cas de la Fundació Meritxell, les vacants que cobreixen es fan a mida, tenint en compte les seves dificultats i limitacions, i les necessitats de l'empresa, i l'acompanyament que se'n fa és una mica més acurat. A més a més, en el cas de les persones que no estan capacitades per estar en un lloc de feina convencional, també se'ls dona una ocupació de manera indirecta, a través de la contractació d'i&i serveis, l'empresa laboral de la Fundació Meritxell.

D'altra banda, Grup Pyrénées treballa amb el Ministeri d'Afers Socials i joventut, en un altre programa recentment reactivat, a través del qual fomenta la inclusió al món laboral de joves que presenten dificultats per accedir al mercat ordinari. "Ens passen diferents candidatures de joves que creuen que poden tenir oportunitats d'inserció social i laboral, i nosaltres després de fer una primera valoració, els fem tot l'acompanyament necessari perquè aquests joves puguin cobrir una vacant que, segons les dificultats i actituds de la persona les podem anar perfilant una mica més", ha assegurat Torrents.