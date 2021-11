Andorra la VellaMés de 575 milions de persones formen part de Linkedin, la xarxa social vinculada al món laboral, però són una minoria els que realment saben utilitzar aquesta plataforma. Si es té una bona estratègia de comunicació, Linkedin es pot convertir en una eina per consolidar la imatge de marca de l’empresa i resulta indispensable en l’atracció i fidelització de talent.

El Grup Pyrénées es fa fort a Linkedin

Conscients d’això, el Grup Pyrénées ha decidit formar els seus empleats en l’ús de Linkedin, i desde fa unes setmanes, el seu equip directiu i un centenar d’empleats de diversos departaments, han realitzat cursos per aprendre a definir millor el seu perfil, homogeneïtzar la imatge de marca, reforçar la xarxa de contactes per generar vincles de negoci i planificar una agenda de continguts que posicioni el Grup Pyrénées en el sector comercial. En una entrevista al programa 'A l'Alça', el consultor i formador de Linkedin, Toni Ginemo, assegura que “cada cop més, les empreses converteixen els seus equips en ‘ambaixadors de marca’. Un estudi recent revela que el 52% de la gent diu que la font més fiable que té una empresa són els treballadors, és a dir, els continguts que venen els treballadors generen molta més credibilitat que si ho publica directament l’empresa o algún ‘influencer’. En aquest sentit, Ginemo afegeix que “sovint les empreses fan moltes coses que la gent no sap; temes vinculats a la igualtat, la sostenibilitat… i si els treballadors ho expliquen, a través del seu Linkedin, es converteixen en un altaveu molt potent”.

Gràcies als coneixements adquirits, El Grup Pyrénées ha aconseguit que el seu nombre de seguidors a Linkedin creixi un 50% en només tres mesos. La reconeguda companyia de software Hubspot, especialitzada en marketing, vendes i atenció al client, determina que Linkedin és un 277% més efectiu que Facebook i Twitter alhora de generar vincles de negoci entre grups empresarials. Tal com explica Gimeno, “si jo entro a Linkedin i veig, per exemple, un perfil d’un director de Pyrénées que no té cap coherència de marca, que no té gran cosa publicada… pensaré: ‘aquesta empresa no està treballant’, per tant, és important que tot l’equip tingui un bon perfil, i en aquest sentit, a Pyrénées hem creat fotos personals, hem fet banners de la companyia, hem posar destacats i suggerit posar ‘links’ de la pàgina web de Pyrénées, destacant la seva línia de negoci, perquè qui vegi el perfil pensi: ‘ostres, quina feina més interessant! quina empresa més potent!’.

Abans de la formació que es va fer a Pyrénées, molts empleats tenien creat un perfil a Linkedin però no el feien servir, o el tenien, però sense saber el potencial real de la plataforma. Més de 20 milions de companyies d’arreu del món tenen un compte a Linkedin, i tenir cura de la imatge que projecten és tan important com les pròpies accions que desenvolupen.