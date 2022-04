Grup Pyrénées implementa l'anomenada 'hora silenciosa'

Andorra la VellaGrup Pyrénées ha posat en marxa l'anomenada 'hora silenciosa', una iniciativa per mitjà de la qual s'adapta l'entorn comercial durant una franja horària determinada per satisfer millor les necessitats de les persones amb Trastorn d'Espectre Autista (TEA), hipersensibilitat sensorial o discapacitat auditiva. Aquests col·lectius sovint pateixen molèsties amb la música ambient dels espais comercials, els focus dels aparadors o els anuncis que sonen des dels altaveus, arribant a incapacitar-los per poder fer una compra de manera agradable de la mateixa manera que ho fan la resta de clients.

Pionera al Principat, aquesta iniciativa pretén que totes les persones, independentment de la seva condició, se sentin còmodes a l'hora de fer les seves compres o visitar un establiment comercial. A partir d'aquest mes d'abril, coincidint que el dia 2 d'abril és el dia Mundial de conscienciació sobre l'autisme, 'l'hora silenciosa' s'incorporarà als punts de venda de moda i alimentació de Pyrénées Andorra i Pyrénées Pas de la Casa tots els dimarts de 10 a 11 del matí i de 4 a 5 de la tarda, i els dimecres de 10 a 11 del matí i de 4 a 5 de la tarda a Carrefour Andorra 2000.

Responsabilitat Social Corporativa

Una de les voluntats de Grup Pyrénées és la d'afavorir la inclusió social de les persones amb diversitat funcional. Amb aquesta iniciativa es vol donar visibilitat a algunes de les problemàtiques de la nostra societat i ajudar a resoldre-les, sent un exemple per a la resta d'empreses del país. La iniciativa ha sorgit dels grups de treball de 'One Team', un projecte impulsat per la companyia per iniciar una transformació cultural que millori la feina en equip i les dinàmiques laborals i de gestió de l'empresa. 'One Team' està format per sis grups multidisciplinaris i transversals, on no hi ha jerarquies i l'opinió de tots els treballadors suma.