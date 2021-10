Grup Pyrénées instal·la sis desfibril·ladors portàtils d’ús públic als seus espais comercials

Andorra la VellaEl Grup Pyrénées comptarà des d’aquesta setmana amb sis nous desfibril·ladors en els seus espais comercials. Els aparells portàtils, Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA), s’estan instal·lant als Grans Magatzems Pyrénées, al centre comercial del Pas de la Casa, al concessionari de turismes de Pyrénées Motors i al de Vehicles Industrials, i al taller de Planxa i Pintura de l’avinguda Santa Coloma, i els podrà fer servir qualsevol persona que presencii una aturada cardiorespiratòria. La iniciativa s’emmarca dins el projecte de seguretat i salut del Grup Pyrénées per prevenir els casos de mort sobtada i es fa conjuntament amb la Creu Roja Andorrana, que s’encarregarà del manteniment dels aparells i la formació del personal. Està previst que el nou centre comercial Epizen compti també amb tres Desfibril·ladors Externs Automàtics més.

Malgrat que la legislació no obliga els espais comercials a comptar amb desfibril·ladors automàtics, el Grup Pyrénées considera fonamental per a la seguretat dels seus clients i treballadors comptar amb aquests aparells externs d’accés públic. Fins ara, només el personal de seguretat de Pyrénées tenia accés al desfibril·lador amb el qual compta l’empresa, i estava degudament format per poder-lo utilitzar en cas d’emergència.

Els sis aparells del Grup Pyrénées instal·lats aquesta setmana se sumaran al centenar de desfibril·ladors públics que hi ha repartits per tot el país. El primer desfibril·lador autònom que es va instal·lar al país va ser l’any 2017, a la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella. Des d’aleshores, aquests aparells s’han anat incorporant als espais públics, com centres esportius aparcaments comunals o carrers comercials, i ara també estaran disponibles a tots els locals que depenen del Grup Pyrénées.

Es calcula que, a Europa, cada 45 segons algú pateix una aturada cardíaca, i al Principat d’Andorra, hi ha, de mitjana, un cas cada sis dies. Cada minut que es guanya amb la utilització d’un DEA pot augmentar un 10% les possibilitats de supervivència de la persona que pateix l’atac. A més de fer servir el desfibril·lador, s’ha de trucar al Servei Urgent Mèdic (SUM) al 116 perquè puguin atendre la víctima el més aviat possible.