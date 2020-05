Els nous hàbits de consum que ens portarà la crisi del coronavirus

Fa temps que el sector comercial d'Andorra debatia sobre com havien d'evolucionar les botigues del país per adaptar-se als nous hàbits de consum dels clients vinculats al turisme de compres. Abans de la Covid-19, els comerciants ja eren conscients de l'amenaça que suposava el creixement del comerç en línia envers les botigues ‘físiques’ i l'emergència sanitària només ha fet que accelerar aquest procés.

Tal com explica l' ANA Economia, l’informe que ha donat a conèixer aquest dijous la consultora Deloitte revela que el coronavirus està tenint un impacte molt significatiu en el comportament dels consumidors. En el pla de l'oci, preveuen una clara tendència a la compra local en detriment de la internacional. Augmentaria també l'afinitat amb aquelles marques considerades com a ‘segures’ pels consumidors, sanitàriament parlant, així com la tendència de l’ entrega a domicili i una compra menys anticipada. En aquest sentit, la digitalització que algunes empreses havien posat en marxa o tenien en ment, s'haurà d'accelerar davant el creixement del comerç en línia i la proliferació d'aplicacions mòbils per fer exercici, cuinar o l'auge de les manualitats. Tot plegat, segons la consultora internacional, potenciarà la realitat virtual i augmentada i disminuiria el pagament en efectiu.

En el transport, ha crescut la desconfiança del model del ‘sharing’ (compartir el cotxe mitjançant aplicacions mòbils), i per tant també la predisposició a fer ús del transport públic, preferint el vehicle privat. Això implicaria canvis en la mobilitat de les persones com l'augment del teletreball i les reunions virtuals, així com de l'educació online a distància. Altres canvis d’hàbits, a nivell personal, que ja s'estan notant són l’ obsessió per la higiene i el distanciament social, que comportarà un increment de la compra d’assegurances privades i la percepció de la farmàcia com un centre de salut.

Per últim, l’informe creu que en l’àmbit familiar, creixeran els valors tradicionals com la sostenibilitat, la natura i la família, i augmentarà l’estalvi davant de possibles inversions que es tenien en ment. La solidaritat i l’empatia es veuran reforçades i això portarà un creixement de les comunitats socials virtuals i una propensió a compartir històries i dades personals amb els altres.

Deloitte recorda que alguns d’aquests canvis, segons evolucioni la crisi, podran ser seran puntuals i efímers en el temps, tot i que n’hi ha que acabaran sent estructurals.