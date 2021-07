Hisenda espanyola llença una nova eina per detectar els falsos trasllats de residència de contribuents

Andorra la VellaHisenda espanyola ha posat en marxa la seva nova eina per vigilar a les persones adinerades que simulen viure a l'estranger. Aquesta nova eina es basa en una anàlisi massiva de dades (big data) que controla a 126 persones amb importants patrimonis per esbrinar si resideixen a l'estranger o no, segons informa el mitjà espanyol El País. Amb el big data, hisenda ja compta amb una eina capaç de creuar al voltant de 70 fonts diferents d'informació per detectar els falsos trasllats de residència de contribuents a altres països, com podria ser el cas d'Andorra on ja s'hi han traslladat diferents esportistes, artistes o youtubers.

La normativa espanyola estableix que és necessari viure com a mínim la meitat de l'any a l'estranger per ser considerat resident fiscal a l'estranger i no haver de pagar els impostos a Espanya. De fet, Andorra, tot i que ja no és un paradís fiscal, té uns tipus d'interès molt més baixos que els quins hi ha a Espanya i per aquest motiu diferents personatges públics han decidit traslladar-se fins al Principat. L'IRPF a Espanya pot arribar al 47% i a Andorra el màxim és del 10%.

De fet, que el famós youtuber 'El Rubius' es traslladés a Andorra, de la mateixa manera que ho han fet diferents youtubers del país veí del sud, ha tornat a obrir el debat sobre el pagament d'impostos dels grans creadors digitals.