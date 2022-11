Iblú, òptica Andorra cuida la teva salut ocular

Iblú, òptica Andorra aterra a Epizen amb una doble intenció: vetllar per la teva salut visual i premiar-te perquè tinguis cura d'ella. Prova de tot això ho tens amb tots els serveis que l'òptica posa al teu abast, com ara, el d'optometria (adults i infants). Un servei que des de fa unes setmanes ja està operatiu junt amb la promoció que té engegada l'òptica perquè puguis corregir les mancances oculars al més aviat possible. I és que el centre t'ofereix, fins a finals d'any, un 2x1 en vidres graduats.

Iblú, òptica Andorra és l’ambaixadora de la firma Essilor, líder mundial en la indústria oftàlmica. Gràcies a aquest distintiu, l'òptica posa al teu abast la tecnologia més puntera per tenir cura de la teva vista. La maquinària de què disposa Iblú, òptica Andorra serveix per detectar qualsevol anomalia en la visió. Els optometristes que trobaràs a la botiga posaran solució als problemes visuals que detectin.

Iblú, òptica Andorra t'ofereix un diagnòstic acurat

El centre disposa també de la tecnologia de WAM 800, molt intuïtiva que permet a l’optometrista tenir, en menys de dos minuts, un diagnòstic acurat. La tecnologia d’aquest instrument atorga al professional la detecció i seguiment d’un glaucoma o bé d'un queratocon, cataractes o miopia.

Els exàmens i tests de visió els realitzen a través de Vision R800, un nou foròpter que conté un conjunt de lents que permeten una anàlisi completa de la refracció ocular. Aquest nou instrument permet ser més precís en el procés de graduació.

A Iblú, òptica Andorra també obtindràs les mesures fisiològiques necessàries per aconseguir les ulleres que realment necessites a través de les càmeres d’alta resolució de les quals disposa Visioffice. La seva tecnologia pot localitzar l’ull dominant o bé el centre de rotació de l’ull. Alhora, Vissioffice també ofereix mesures relacionades amb el comportament de la visió. Paràmetres que ajuden a l’usuari en l’elecció de les seves ulleres.