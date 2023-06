Els immobiliaris apunten que el lloguer s'ha ressentit per les renovacions forçoses

Andorra la VellaEl mercat del lloguer és en aquest moment gairebé inexistent a Andorra. Així ho adverteixen els immobiliaris. I el culpable, segons coincideixen els diferents professionals consultats, és Govern. Els cinc anys de pròrrogues obligatòries dels lloguers han portat al fet que la immensa majoria dels pisos estiguin fora del mercat. Els lloguers són a cinc anys i, per tant, hi ha habitatges que porten ja deu anys, entre els cinc de contracte i els cinc de renovació obligatòria. I els que estaven en el primer any quan es va fixar la pròrroga forçosa ja en porten sis.

Els immobiliaris consideren que Govern ha rebentat literalment el mercat del lloguer a Andorra. És pràcticament inexistent. Els immobiliaris consultats apunten que l'executiu ha creat dues Andorres. La primera és la dels que tenen prorrogat el lloguer i en bona part dels casos, perquè fa set o vuit anys que tenen el mateix contracte, viuen en habitatges que tenen un preu molt per sota del mercat.

La segona Andorra és la de tots aquells que van arribar quan el mercat de lloguer ja havia esclatat o els que han hagut de deixar l'habitatge per motius.