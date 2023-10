Impacte econòmic de 250.000 euros de la primera edició de l'Andorra Economic Forum

Andorra la VellaL'esdeveniment internacional Andorra Economic Forum AEF s'ha celebrat aquest dissabte en una jornada amb més de 900 assistents al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. Els organitzadors, la firma andorrana Abast i la consultoria tecnològica RACKS s'han mostrat molt satisfets pels resultats de l'esdeveniment i pel seu impacte econòmic.

Així, en la seva primera edició, l'Andorra Economic Forum AEF ha assolit un impacte econòmic al país superior als 250.000 euros. Com és habitual al sector de turisme de congressos, la despesa dels assistents s'ha focalitzat en les pernoctacions hoteleres, restauració, oci i transport.

Quatre de cada cinc visitants han vingut de l'estranger, principalment d'Espanya, per assistir a aquesta jornada en la qual s'han abordat aspectes d'actualitat econòmica i empresarial a nivell andorrà, espanyol i europeu. Amb ponents nacionals i internacionals, la jornada ha fomentat el debat entre veus referents de diversos sectors i ha impulsat el networking a través d'espais dedicats dins del mateix recinte.

"Estem molt satisfets d'haver aconseguit des de la iniciativa privada un esdeveniment d'aquesta magnitud, especialment en una primera edició. El nostre missatge ha ressonat més enllà de les nostres fronteres i més de 700 persones s'han desplaçat al Principat per acudir a la nostra trobada", ha apuntat Marc Urgell, soci director del grup Abast. "Posicionar el país com a referent en economia i negocis creiem que pot ser molt profitós pel teixit empresarial local i seguirem treballant per enfortir-lo", ha afegit.