Increment de prop d'un 90% dels permisos d'immigració el primer trimestre

Andorra la VellaDurant el primer trimestre del 2022 s'han acordat un total de 2.034 autoritzacions de treball inicials, una xifra que representa una variació positiva respecte del mateix període del 2021 del 89,7%, segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística. Pel que fa a les autoritzacions prorrogables, se n'han autoritzat 1.300, 507 més que el mateix trimestre de l'any passat.

En relació amb els permisos de residència i treball, se n'han acordat 685, el que equival a una variació anual positiva del 56,4%. Per la seva banda, els permisos de residència simple suposen 538 autoritzacions, un 77,6% més respecte del mateix trimestre de l'any anterior.

Quant a les autoritzacions temporals, les de treball temporal han estat 453, un 223,6% més respecte del primer trimestre del 2021. Aquest augment es deu, principalment, a la caiguda d'aquest tipus d'autorització en el primer trimestre del 2021 a causa de la pandèmia. Les autoritzacions temporals per a empreses estrangeres han estat 242, el que representa un augment del 218,4%, i les de treball temporal per recerca i estudis, pràctiques formatives i entrenaments esportius (29 autoritzacions) disminueixen en 31 unitats.

D'altra banda, des del departament d'Estadística s'assenyala que les autoritzacions en vigor a 31 de març del 2022 han estat 51.783, fet que equival a una variació anual positiva del 10,1%, de les quals 46.836 ha estat autoritzacions prorrogables, un 2,9% més en comparació amb el 31 de març del 2021.

Pel que fa a les autoritzacions de residència i treball han estat 36.291. Les de residència simple han estat 8.814, el que representa una variació anual positiva del 2,7% i del 3,8% respectivament. Les autoritzacions per treball fronterer han estat 1.673, presentant una variació positiva del 2,6%.

Quant a les autoritzacions temporals, les de treball temporal han estat 4.251, mentre que les de treball temporal per a empreses estrangeres han estat 526, el que representa una variació positiva del 272,9% i del 190,6% respectivament. Finalment, durant el primer trimestre del 2022, el nombre de baixes al país s'ha situat en 186, un 17,7% més respecte del mateix trimestre del 2021.