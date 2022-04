Inflació disparada al 4,8%

Andorra la VellaL'Índex de Preus de Consum avançat del mes de març s'enfila fins al 4,8%, un percentatge que representa un increment del 0,7% en comparació a l'IPC avaluat del passat mes de febrer, el qual se situava al 4,1%.

Segons informen des del departament d'Estadística, l'augment de la inflació seria causada per l'increment de preus de diversos grups, com el de Transports pel creixement del cost dels carburants i lubricants, el d'Alimentació per una acceleració en els preus dels aliments en general, i per l'Habitatge, a causa del creixement del cost del lloguer de l'immoble principal i el fuel domèstic. Tanmateix, també destaquen que la moderació del preu del Vestit i calçat fa que l'augment de l'IPC sigui menor.

L'Índex de Preus de Consum avançat del març a Andorra se situa per sobre del de França, concretament en tres dècimes, assolint al país veí del nord un índex avançat del 4,5%. Respecte a Espanya, l'IPC avançat es troba al 9,8%, un percentatge que si es confirma suposaria un increment de dos punts i quatre dècimes en relació amb la variació registrada al febrer.