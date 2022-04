Els inscrits al Servei d'Ocupació baixen fins a les 402 persones al març

Andorra la VellaEl nombre global de demandants al Servei d'Ocupació d'Andorra (SOA) en recerca de feina a final del mes de març ha estat de 402 persones, el que representa una davallada del 2,4% respecte al mes anterior (412 persones) i una davallada del 69% en comparació amb el març del 2021 (1.296 persones).

Segons les darreres dades del SOA, es constata que el nombre total de llocs de treball oferts a final del març és de 1.474. Una xifra que representa una baixada respecte al mes anterior del 16,7%, quan s'oferien 1.770 llocs de treball, i un augment del +203,3% respecte del març del 2021 (486 llocs oferts).

Pel que fa a l'ajut per desocupació involuntària, 27 persones percebien al març la prestació. Aquesta és la mateixa xifra que les dades registrades el mes anterior en relació amb la desocupació involuntària (27 persones).

Augment dels imports per a obtenir una autorització d'immigració per reagrupament familiar

D'altra banda, el consell de ministres ha aprovat la modificació del reglament regulador del Servei d'Immigració amb la finalitat d'actualitzar els requisits econòmics per a les autoritzacions d'immigració per raó de reagrupament familiar a conseqüència de la modificació legislativa de la llei qualificada d'immigració que s'ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Consell General i que demà entra en vigor.

La modificació del Reglament també preveu requisits específics dels nous tipus d'autoritzacions d'immigració que inclouen les darreres modificacions normatives de la Llei d'Immigració.

La modificació de Llei qualificada d'immigració escurça els períodes de temps per sol·licitar el reagrupament familiar i el reglament aprovat aquest dimecres actualitza quins han de ser els imports dels mitjans econòmics suficients per obtenir una autorització d'immigració per reagrupament familiar i que, en aquest cas, augmenten en un 20%.