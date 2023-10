Interès creixent pel servei de mediació de la Cambra de Comerç

Andorra la VellaLa Cambra de Comerç, Indústria i Serveis va posar en marxa a mitjan any passat el Centre de resolució de conflictes empresarials (CRCE) i des de llavors la feina de la patronal s'ha centrat a fer "pedagogia per fer entendre com funciona" aquest servei. Tal com posa en relleu la directora de la Cambra, Pilar Escaler, cada vegada estan "notant més interès" per aquest sistema de resolució de conflictes i destaca que fins i tot ja s'ha intervingut en "algun cas", tot i que no s'ha especificat en quants.

Escaler remarca que perquè aquest sistema de resolució de conflictes es pugui posar en marxa cal que "hi estiguin interessades les dues parts" i també ha emfasitzat el fet que "no tots els casos són mediables".

El fet que s'estiguin rebent trucades de gent interessada en aquest servei fa que s'esperi que a poc a poc es vagin concretant casos en els quals fer servir aquesta mediació. Des de la Cambra creuen que a mesura que es vagi intervenint en alguns conflictes el boca-orella també farà que la gent conegui aquest servei i demani la seva actuació.

Des de la Cambra, per tant, es vol continuar apostant per fer difusió del Centre de resolució de conflictes empresarials i Escaler defensa que és un "'win-win' per a les dues parts", que suposa que hi hagi "un menor desgast" que en els casos que arriben a la justícia i també que serveix per "no trencar relacions".

El centre ofereix serveis de mediació, conciliació i 'fact finding' (peritatge extrajudicial) procediments alternatius de resolució de conflictes, en què un tercer, professional, imparcial i neutral, ajuda les parts a resoldre una situació. L'acord a què arriben té la mateixa validesa i la mateixa eficàcia que un contracte privat; pot ser elevat a escriptura pública davant d'un notari i també pot ser homologat judicialment per un batlle.

Les funcions del servei se centren a assessorar sobre quin mètode és més adient en cada cas. A més, també s'admeten a tràmit les sol·licituds, es gestionen i es tramiten els procediments, es fa la designació de la persona imparcial entre els professionals inscrits a la Cambra de Comerç, es proposa un espai adequat per dur a terme la mediació, es determina la llengua, es fan les notificacions i es gestiona la documentació requerida.