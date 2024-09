Ivan Armengod fitxa per 'El Corte Inglés'

Andorra la VellaIvan Armengod, qui va deixar el seu càrrec com a director del Casino d'Andorra 'Unnic' el 20 d'octubre de 2023, ha anunciat la seva incorporació a El Corte Inglés. Armengod se suma a l'àrea de retail per contribuir al nou pla estratègic de la companyia, destacant la importància d'aquesta oportunitat en la seva trajectòria professional.

"És un somni, entrar a l'empresa de retail més important d'Espanya, és una meravella i fa temps que volia un repte com aquest ara s'han donat les circumstàncies perquè és pugui donar, a més a la meva ciutat natal Barcelona però sempre prop d'Andorra, que es casa meva", ha afegit.

Una nova etapa

Amb més de 35 anys d'experiència laboral, dels quals els últims 25 han estat en posicions de direcció en el sector retail, Armengod ha ocupat responsabilitats en àrees com vendes, compres, màrqueting i recursos humans, en sectors tan diversos com tecnologia, educació, entreteniment i sistemes d'informació. També ha col·laborat amb diversos family offices en la gestió d'inversions i patrimoni.

"A partir del febrer vaig impulsar una empresa per fer assessories i consultes per diferents empreses. Sobretot vaig aprofitar per centrar-me en la publicació del meu llibre 'Liderazgo 19+71: 19 hábitos y 71 claves indispensables para liderar personas'. Tinc un altre llibre en ment que vull escriure seguidament, però penso que aquesta nova etapa comportarà dedicar-hi temps i poder de cara a l'any vinent podria publicar el següent".

A més, Armengod ha impartit seminaris, ponències i cursos de formació en escoles de negoci, universitats, entitats governamentals i empreses privades, amb l'objectiu d'ajudar les persones en el seu desenvolupament professional i personal.