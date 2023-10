Ivan Armengod renuncia a la direcció d'Unnic "Una decisió necessària des d'un punt de vista personal"

Andorra la VellaLa notícia no ha deixat a ningú indiferent, ja que després de gairebé un any d'una bona gestió el director d'Unnic, Ivan Armengod, ha decidit fer-se a un costat i deixar el càrrec. Això s'ha pogut saber gràcies al seu missatge que ha donat a les xarxes socials, on només té bones paraules per la bona experiència que ha viscut i dels resultats positius que deixa al grup Orenes:

"Ja ha passat gairebé un any des de la meva incorporació a la companyia Jocs, SA la qual gestiona el centre d'oci i entreteniment UNNIC a Andorra la Vella, conegut per albergar el primer i únic casino al Principat d'Andorra després de més de 100 anys de intents frustrats. Com tot projecte d'aquesta envergadura, els inicis són complexos i intensos en dedicació i esforç, però estic molt satisfet amb el resultat: aconseguim obrir el 4 de març del 2023 com requeria el plec de condicions del concurs, vam incorporar més de 220 persones de diferents àrees en només 2 mesos i vam poder complir amb la promesa de ser un nou motor econòmic per al país, tant per al resident andorrà com per als més de 9 milions de visitants que té el Principat en aquest moment"

Els motius pel que Armengod deixarà el capdavant d'Unnic són personals com ell mateix ha indicat al seu comunicat "Aprofito per comunicar-vos que des d'aquest mes d'octubre canvien les meves funcions i passo a ser Assessor del Consell d'Administració deixant la gestió del centre als socis de Grup Orenes que s'ocuparan a partir d'ara. Una decisió necessària des d'un punt de vista personal i que plantegi al Consell d'Administració el mes de juliol passat havent complert la tasca principal encomanada a la meva incorporació".

Sobretot s'ha pogut veure a l'actualment exdirector agraït per l'oportunitat: "Vull donar les gràcies als accionistes de Jocs, SA per haver confiat en mi des del principi i per donar-me l'oportunitat de desenvolupar aquest nou repte al costat. Així mateix, envio una forta abraçada a totes les persones que conformen l'equip d'Unnic i en especial a aquells que van deixar les seves empreses per incorporar-se a aquest projecte tan il·lusionant. Comptar amb mi per al que necessiteu ara i sempre", va afegir.