Joan Maria Nin, nou president del consell d’administració de MoraBanc

Andorra la VellaD’acord amb l’autorització de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), la junta d’accionistes de MoraBanc ha acordat la incorporació de Joan Maria Nin com a nou president no executiu de l’entitat a partir de l’1 de maig de 2021. Nin agafa el relleu de Pedro González Grau, que tanca una etapa de set anys a MoraBanc, primer, com a conseller delegat i, en els darrers tres anys, com a president. En la nova estructura de govern de MoraBanc, Lluís Alsina queda com a conseller director general, i accedeix al consell en substitució de Joan Quera, que finalitza el seu mandat. Alsina assumeix així la funció de conseller director general, primer executiu del grup MoraBanc, informa l'entitat aquest dimecres en un comunicat.

D’aquesta manera, MoraBanc culmina el procés de renovació de les seves estructures de govern corporatiu, seguint les "millors" pràctiques del sector, i després de les recents incorporacions dels consellers independents José Manuel Lara i Gilbert Saboya. El consell d’administració queda compost de cinc consellers independents, tres consellers dominicals i un conseller executiu.

Joan Maria Nin, nascut a Barcelona l’any 1953, és advocat-economista per la Universitat de Deusto i Master of Laws per la London School of Economics and Political Sciences. Dins de la seva extensa carrera professional ha estat director general del Santander Central Hispano (1980-2002), conseller delegat del Banc Sabadell (2002-2007), director general de La Caixa (2007-2011) i vicepresident i conseller delegat de CaixaBank, Criteria i Fundació La Caixa (2011-2014). Actualment forma part de diferents consells d’administració com els d’Itínere Infraestructuras, Promociones Habitat i Société Générale. Nin té una experiència dilatada en el sector bancari i consells d’administració, que aportarà "un impuls més" al govern corporatiu del banc.

Lluís Alsina Àlvarez es va incorporar a MoraBanc com a director d’estratègia el 2015 per liderar la transformació digital de MoraBanc i el pla estratègic de transformació i creixement de l’entitat. El 2018 és nomenat director general per liderar el segon pla estratègic, que va culminar el 2020 amb el quart any de creixement de beneficis consecutiu. Alsina és llicenciat en enginyeria superior industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, màster en economia i direcció d’empreses per l’IESE, és titulat de CEFA i ha seguit el programa avançat en management (AMP) de la Harvard Business School.

Pedro González Grau, el primer president de MoraBanc que no pertany a la família propietària, finalitza el seu mandat. El 2014 va entrar com a conseller delegat i va encetar un projecte de profunda transformació del banc que s’ha consolidat després d’accedir a la presidència, amb un creixement recurrent del benefici en els quatre últims exercicis.