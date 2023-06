Jocs SA reclama que la taxa del joc oscil·li en funció dels guanys

Andorra la VellaL'empresa Jocs SA, propietària del centre d'oci i casino UNNIC, vol reunir-se amb Govern per negociar la taxa de joc actualment existent i que se situa en un 10% dels guanys, tal com informa RTVA. El seu director general, Ivan Armengod, considera que aquesta ha de reformular-se de forma que s'ajusti al volum dels guanys. Asseguren que el percentatge actual és massa alt, especialment per a ells que estan encara iniciant la seva activitat com a casino.