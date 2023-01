Jordi Gallardo: "Mai es va pretendre regular la figura del fals autònom"

Andorra la Vella"Mai es va pretendre regular la figura del fals autònom". Amb aquestes paraules, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha defensat la voluntat del Govern d'atorgar seguretat jurídica als treballadors per compte propi econòmicament dependents. "Aprofitant que es feia un text d'acompanyament, millora i justícia, volíem aprofitar per donar seguretat jurídica a aquesta figura al país, una realitat que creiem necessària", ha exposat.

D'aquesta manera, davant les crítiques als suposats 'fals autònom' per part dels grups de l'oposició, Terceravia + Unió Laurediana + Independents i els socialdemòcrates, ha especificat que potser els debats i polèmiques sorgides a altres països han provocat malentesos o, potser, "no ens hem explicat bé". Gallardo també ha recordat que al país hi ha més de 7.000 comptes propis, el que suposa un pes del 28% del PIB i del 13% de la massa salarial.

La legislació s'ha aprovat amb l'abstenció dels de Josep Pintat, i suposa una millora de les condicions dels treballadors per compte propi, com la possibilitat de prejubilar-se cinc anys abans si contracten una persona per fer-se càrrec de la feina, igualant les baixes de maternitat i paternitat que les persones assalariades i la cotització d'acord amb la renda neta. A més, tal com ha exposat la consellera general Mònica Bonell, l'aprovació permet millorar la vida dels autònoms, un fet que pot ser favorable a l'increment de la natalitat al país, que en els darrers anys ha davallat.