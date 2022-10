Jover assegura que qui decidirà si s'apuja la llum serà el Govern

Andorra la VellaFEDA ha presentat uns comptes que preveuen una pujada del 15% en les tarifes a partir de l'any vinent. Tot i això, Eric Jover, el ministre de Finances i Portaveu, ha recordat que "la potestat de canviar les tarifes d'energia és del Govern", independentment de les xifres previstes per l'ens. Ha explicat que per avaluar si finalment hi ha una pujada a les tarifes s'hauran d'analitzar paràmetres com els preus de l'energia que compra FEDA, la situació del poder adquisitiu a Andorra i de l'estalvi que s'assoleixi. Alhora ha donat a entendre que el més probable és que hi hagi un augment de les tarifes, tot i que, segons ha afirmat, encara és massa aviat per decidir.