Jover defensa que la taxa d'hidrocarburs és una "mesura moderada"

Andorra la VellaEl ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, ha sortit aquest dimecres novament al pas de les manifestacions de l’Associació d’importadors i distribuïdors de carburants sobre l’encariment dels hidrocarburs que suposarà la nova taxa sobre el CO2, que es troba a tràmit parlamentari. Jover ha defensat que es tracta d’una “mesura moderada” i que s’ha buscat que no posi en dificultats les empreses i també que tingui el mínim impacte en les famílies.

Així, el ministre ha reiterat que es tracta d’una taxa finalista, que servirà per finançar el fons verd amb el qual s’impulsarà el transport públic amb abonaments molt més competitius que els actuals i que, per tant, les famílies se'n beneficiaran. També ha destacat que per als sectors econòmics ja existeix un reglament per a la devolució parcial d’impostos, una mesura a la qual l’executiu destina, ha dit, 600.000 euros i ha afegit que si cal es “revisarà” si realment es verifica que hi ha un impacte per a les empreses que depenen directament del transport.

Jover ha tornat a reiterar que els països de l’entorn han aplicat en els darrers anys pujades que a Andorra no s’han reflectit, amb la qual cosa, creu que encara que els importadors acabin repercutint l’impost de manera directa en el preu final suposaria tres cèntims d’euro, quan a Espanya i França, des del 2009, s’han apujat entre deu i vint cèntims per litre. En aquest sentit, creu que no es donarà “una pèrdua de competitivitat” perquè encara hi haurà “marge”. A més, ha remarcat que en l’últim any hi ha hagut una deflació dels preus dels hidrocarburs i encara que s’apugin aquests tres cèntims el preu serà encara menor que el que hi havia fa un any.