Jover sobre el PIB: “Estem millor d'allò que havíem previst i es demostra la capacitat de recuperació econòmica que té el país”

Andorra la Vella“Són dades extremadament positives”, ha reaccionat aquest dijous el ministre de Finances, Èric Jover, al PIB real de l'any 2021, que va situar-se en els 2.587,9 milions d'euros, una xifra que suposa un augment del +8,9% respecte de l'any 2020, segons ha difós aquest mateix dijous el departament d'Estadística. El dirigent ha volgut contextualitzar com ha estat la recuperació durant els darrers mesos de pandèmia. “El 2021 no ha estat un any on les coses anessin bé, amb un primer trimestre desastrós, degut al tancament parcial de les estacions d'esquí, cosa que va complicar molt l'activitat econòmica. Quan Govern va fer les previsions per al 2022, les dades que vam incloure eren del +6% nominal. I ara veiem que hem passat a un tancament del +11,2%, una sorpresa molt positiva”, ha dit.

Jover preveu que les xifres mantinguin aquesta línia ascendent, en el primer trimestre d'enguany. “Tots vam tenir la sensació d'acabar l'any molt bé, i avanço que l'inici d'aquest 2022 també creiem que està anant molt bé. Estem millor d'allò que havíem previst en un inici i també es demostra la capacitat de recuperació econòmica que té el teixit empresarial del país”.

La comparativa amb Espanya demostra una capacitat més gran i ràpida d'Andorra per recuperar l'activitat. Al 2020, Andorra va caure un 10,2% i Espanya, un 9,8%. “Vam caure més perquè teníem més exposició a la caiguda del turisme. Vam caure 0,4 punts més que Espanya. En canvi, al 2021, mentre nosaltres hem acabat amb un +11,2% ells han acabat a +7,2%, així que estem quatre punts percentuals per sobre d'ells, en quant a recuperació econòmica. Això mostra la capacitat de recuperar-se molt ràpidament de l'economia andorrana. Ens hem de felicitar”, ha valorat.

De fet, les xifres actuals s'assimilen a les anteriors a l'inici de la pandèmia. “Si mirem les dades del PIB nominal del 2019 i les comparem amb les del 2021 estem a nivells gairebé idèntics, hi ha una diferència de tan sols 3 milions d'euros sobre un total de gairebé 2.900. Això vol dir que hem recuperat el nivell de riquesa del país anterior a la pandèmia. En termes nominals ja tornem a estar en situació d'abans de la pandèmia. I ja podem intuir que el PIB del primer trimestre del 2022 també serà excel·lent”.

En la mateixa línia, Jover ha considerat que els ha “sorprès positivament la capacitat de reacció del teixit econòmic andorrà i la capacitat de recuperació molt ràpida del turisme. Anar a Andorra ha representat una alternativa important per als mercats turístics més propers. Gent que després dels llargs confinaments ha volgut sortir a un lloc envoltat de natura. Hem sortit reforçats com a plaça turística. Ara hem de consolidar-nos i continuar treballant per millorar les experiències turístiques. Abans venien a comprar i després, com a segon motiu, ens visitaven, per exemple, pel patrimoni cultural. Cada cop hi ha més gent que ve per altres motius i que de manera complementària, compra”.

Finalment, Jover entén que el conflicte bèl·lic a Ucraïna tindrà un impacte al país: “Tindrem un impacte segur. Directe, associat als productes energètics i això tensionarà l'economia i repercutirà en els ciutadans, tant en electricitat com en hidrocarburs. També tindrà un impacte en els visitants que venien de les zones en conflicte. I un impacte indirecte associat a la inflació dels productes que importem”.