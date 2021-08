Dos joves andorrans facturen 40 milions d'euros amb la seva marca de joies

Andorra la VellaEls andorrans Paola i Humbert Sasplugas van començar el seu negoci amb 200 euros a la butxaca; una petita inversió inicial que s'ha acabat convertint, sis anys després, en una facturació anual de 40 milions d'euros. Els dos germans són els creadors de P de Paola, la marca de joies minimalistes que ha conquistat els 'millennials' de tot el món i que acaba d'obrir el seu propi 'córner' als grans magatzems Pyrénées.

El mateix Humbert ha estat aquest dimecres supervisant tota la posada en escena del nou espai, que compta amb una ubicació privilegiada a la planta zero del centre comercial. "Estem molt satisfets amb aquesta inauguració. Nosaltres som una empresa 100% digital, però teníem molt clar que, per consolidar la nostra marca, havíem de tenir presència física amb un espai propi, i fer-ho primer a Andorra ha estat molt especial pel vincle emocional que tenim amb el país", ha expressat Sasplugas. I és que la firma de joies amb origen andorrà -perquè la seu la tenen a Barcelona- és global: a través de la seva plataforma de venda en línia, els seus productes arriben a més d'un centenar de països, les seves campanyes de publicitat internacionals han arribat a vestir de dalt a baix els autobusos de Londres o els tramvies de Milà, i les 'influencers' més reconegudes del panorama europeu porten les seves joies. Estan presents en prop de 600 punts de venda multimarca repartits pels cinc continents, però el d'Andorra, és el primer espai exclusivament de P de Paola.

Malgrat que la seva promoció a les xarxes socials és fonamental, Sasplugas ha explicat que volen tenir "un contacte més proper" amb els seus consumidors "a través de les botigues físiques". Consideren que part del seu èxit ha estat "saber escoltar-los" i "tenir un córner a Pyrénées ens permetrà que puguin saber més sobre la marca, sobre el procés de fabricació, si les nostres accions són sostenibles...", ha recalcat el cofundador de P de Paola.

Amb l'entrada d'aquesta marca, Pyrénées reforça la seva voluntat d'aliar-se amb grans firmes de moda, joieria, parament de la llar, entre d'altres, per consolidar-se com el punt de vendes de referència per als andorrans.