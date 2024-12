L'1,7% de la població activa d'Andorra està a l'atur

Andorra la VellaLa taxa d’ocupació estimada en el tercer trimestre de l'any se situa en el 83,7% de la població d’entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa una disminució de 0,5 punts respecte a l’any passat, i de 0,1 punts si es compara amb el segon trimestre de l’any. Així, el nombre d’ocupats s’estima en 53.091 persones. Per sexes, la taxa d’ocupació dels homes es manté sense variació respecte a l’any passat i s’incrementa 0,6 punts trimestralment. Quant a les dones, la taxa d’ocupació decreix 1,1 punts en termes anuals, i 0,8 punts en relació amb el trimestre anterior. Per edat, destaca la taxa d’ocupació dels joves de 15 a 24 anys, disminuint 2,2 punts anualment i augmentant 4,7 punts trimestralment, segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel departament d'Estadística del Govern.

Quant a la taxa d’atur, cal destacar que se situa en l’1,7% de la població activa i comptabilitza 925 persones entre 15 i 74 anys. Aquesta xifra representa un increment de 0,5 punts anualment i 0,3 punts en termes trimestrals. Per sexes, en termes anuals la taxa d’atur masculina augmenta 0,6 punts i la femenina 0,3 punts. Respecte a la taxa d’atur trimestral, es manté sense variació pels homes i s’incrementa 0,6 punts per les dones. Per edat, destaca la taxa d’atur dels joves de 15 a 24 anys incrementant-se 0,3 punts respecte a l’any passat i disminuint 2,8 punts en relació amb el trimestre anterior.

Pel que fa a la taxa d’inactivitat augmenta 0,1 punts anualment i disminueix 0,1 punts en termes trimestrals. Així, es va situar en el 14,9% de la població d’entre 15 i 64 anys, que representen 9.426 persones. Per sexes, la taxa masculina disminueix 0,6 punts, tant en termes anuals com trimestrals. Mentre que la taxa d’inactivitat femenina s’incrementa 0,9 punts respecte a l’any passat i 0,3 punts trimestralment.

Per edat, destaca la dels joves de 15 a 24 anys, augmentant 2,1 punts en termes anuals i disminuïen 4,0 punts trimestralment.

En relació amb les economies de l’entorn, la taxa d’atur presenta un comportament dispar. Quant a les variacions anuals, Espanya i la Unió Europea 27 països presenta una evolució positiva (-0,7 punts i - 0,2 punts respectivament), mentre que França mostra un lleuger comportament negatiu (+0,1 punts). Respecte a les variacions trimestrals, a Espanya el comportament va ser favorable (-0,1 punts), a França la taxa d’atur augmenta 0,6 punts i a la Unió Europea 27 països es manté sense variació.