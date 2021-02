L'Acoda assegura que segueixen els protocols sanitaris

Andorra la VellaDes d'Associació de Contractistes d'Obres d'Andorra (Acoda) recorden la importància de complir amb totes les mesures implantades en les obres en matèria de prevenció, seguretat i salut en el treball, i en especial atenció a les normes bàsiques establertes per la prevenció del contagi per la Covid-19. A més, expliquen que es tasca de vetllar per la seguretat de tots els treballadors i no permetre que fets aïllats siguin reincidents. A través d'un comunicat, l'Acoda informa que des de l'inici de la pandèmia sempre han apostat per un compliment seriós en totes aquelles mesures en matèria de prevenció, seguretat i salut en el treball, així com les que excepcionalment ha anat decretant el Govern durant el transcurs d'aquest darrer any.

En aquest sentit, recorden l'elaboració del primer protocol treballat conjuntament amb el ministeri de Salut que va permetre el 4 de maig passat un retorn a l'activitat de forma responsable, ajudant al sector a disposar d'un procediment d'actuació en el treball en obres de construcció per la prevenció del contagi per la Covid-19. A més a més, durant el transcurs de l'any passat, amb voluntat de mantenir sempre la seguretat dels treballadors, les empreses vinculades a l'associació van realitzar diferents cribratges, tant per empreses com per centres de treball, per poder donar garanties i continuïtat de les obres. Des de l'Acoda, en col·laboració amb el ministeri de Salut, es van organitzar aquests cribratges, i es van portar a terme durant el mes de novembre de l'any passat, així com en l'actual període de retorn després de les vacances.

Les empreses membres de l'Acoda han anat realitzant diferents cribratges, ja sigui mitjançant l'Acoda i el ministeri o a través de les empreses contractades en matèria de prevenció, seguretat i salut, així com també puntualment, s'han realitzat cribratge a diferents obres, especialment aquelles que disposaven d'un volum considerable de treballadors i d'industrials. Finalment, en el comunicat manifesten que casos merament puntuals com els d'aquest dilluns no es poden doncs generalitzar en el sector construcció vist que l'Acoda agrupa el 80% de les empreses i vetlla perquè es respectin tant els protocols com les mesures establertes amb coordinació amb les diferents entitats.