L'Acoda demana al Govern que continuï fent inspeccions

Andorra la VellaL'associació de Contractistes d'Obres d'Andorra (Acoda) manifesta el seu rebuig de tota situació de precarietat laboral, ja sigui en el sector de la construcció com en qualsevol altre sector.

L'Acoda manifesta el seu rebuig de tota situació de precarietat i il·legalitat en la contractació laboral, ja sigui en el sector de la construcció com en qualsevol altre sector i demana al Govern que es continuï treballant en el control i seguiment tant d'empreses, com de permisos de treball autoritzats.

En aquest sentit, recordem que les empreses vinculades a l'Acoda, arrelades al país, algunes des de fa més de 50 anys, compleixen amb la llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals i tota la legislació en matèria de prevenció de riscos i de seguretat social.

Des d'Acoda afirmen que continuaran treballant per la professionalització del nostre sector a través de les formacions i per garantir la seguretat i salut dels nostres treballadors; un sector que recordem que representa prop d'un 20% del PIB de l'Estat i més d'un 13% de mitjana de la massa salarial estatal.

En aquest sentit, i en continuïtat a la nostra tasca, ens posem a disposició del Govern i de qualsevol altre organisme públic per tot el que sigui necessari per evitar tant l'intrusisme per part d'empreses no autoritzades, així com de males praxis laborals produïdes per altres empreses.