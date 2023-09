L'afer dels treballadors peruans arribarà a la Batllia

Andorra la VellaUn dels afectats per l'afer dels treballadors peruans ha confirmat que presentarà aviat la denúncia i, per tant, arribarà a la Batllia. Segons recull RTVA, l'acció legal serà contra l'empresa que els va contractar en origen i el seu gerent general a Andorra. Encara no se sap si altres operaris s'afegiran a la demanda, com voldria l'Associació de Peruans, que considera que el procediment de l'empresa és una estratègia per aprofitar-se de la situació econòmica dels treballadors.