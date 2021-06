El comerç barceloní s'andorranitza

Disponible en: cat

BarcelonaNova fita històrica assolida per la pandèmia i el comerç electrònic. L'impacte que els dos factors estan tenint sobre el comerç de Barcelona ha propiciat una entesa que fins fa res semblava impossible: un acord perquè les botigues puguin obrir tots els diumenges i festius entre l'1 de maig i el 30 de setembre. Dues de les entitats representants del sector, la fundació Barcelona Comerç i Barcelona Oberta –la segona de les quals és una escissió de la primera, precisament després de desavinences al voltant d'aquest tema– han explicat aquest dilluns que comencen els tràmits per fer-ho realitat a Barcelona a partir de l'any vinent, una vegada saben que compten amb el suport de l'ajuntament de la ciutat.

Precisament ha sigut Jaume Collboni, primer tinent d'alcalde, qui ha explicat que esperen que una mesura així incrementi l'activitat comercial en un 13%. A més, consideren que això generaria 3.200 llocs de treball. De fet, és en part pensant en simplificar la contractació que volen que els horaris permesos d'obertura en dies així siguin de 12 del migdia a 8 del vespre. Primer, perquè és l'hora que –segons tenen estudiat– es compra més, i després perquè així només caldria pensar en un torn de feina.

Malgrat tenir-ho tot tan lligat, el pla preveu que la norma no entri en vigor fins a l'any vinent. Segons ha explicat la regidora de Comerç i Mercat del consistori, Montserrat Ballarín, esperen tenir en uns 15 dies tota la documentació necessària per portar la norma el dia 16 de juny a la comissió d'economia i hisenda i portar-la davant del govern de la Generalitat el 23 de juny. El calendari està pensat així per esquivar un altre gran problema: a l'agost expira el decret que regula els horaris comercials de Barcelona, que quedarien en mans de la norma espanyola.

"El 2012 es va fer una reforma de la llei espanyola d'horaris comercials que deia que als municipis turístics es pot obrir cada dia de l'any i en qualsevol horari, sempre que la comunitat autònoma decidís no restringir", ha contextualitzat Ballarín. Des de llavors s'han anat firmant acords relativament consensuats perquè el comerç de Barcelona no entrés en aquestes dinàmiques, i l'últim caduca el 3 d'agost. "Si no s'adoptava un nou acord entrava en vigor la llei espanyola –ha explicat la regidora–. És a dir, liberalització total de zones, calendari i horaris".

La competència és el comerç electrònic

L'acord actual dicta que només determinats comerços barcelonins puguin obrir cinc diumenges entre el maig i l'octubre. "Amb aquest acord del 2016 era complicat fer arribar un missatge als turistes de la ciutat, perquè fins i tot nosaltres teníem dubtes de zones i horaris", ha expressat Salva Vendrell, president de la fundació Barcelona Comerç. "No ha sigut difícil arribar al [nou] acord perquè enteníem que després d'un any i mig de pandèmia i amb la incursió de grans plataformes, havíem de fer un canvi", ha justificat.

També ha celebrat l'acord Barcelona Oberta, segona pota de l'aliança i una entitat que precisament va néixer amb la idea d'empènyer per poder obrir els diumenges i els festius. El seu president, Gabriel Jané, ha defensat que és un pacte molt beneficiós per a la ciutat i que representa els 46 eixos comercials que hi ha.

Si fins ara no s'havien posat d'acord, ha dit Ballarín, és perquè hi havia una facció que estava molt convençuda que permetre obrir lliurement al centre de Barcelona robaria encara més activitat al comerç de barri. "Això ha canviat absolutament amb la potenciació del comerç electrònic: el comerç de barri ja sap que la seva competència no és al centre de la ciutat, sinó a les plataformes que estan obertes 365 dies l'any i 24 hores", ha conclòs la regidora.

El calendari del 2022 per a tot Catalunya

També aquest dilluns el departament d'Empresa i Treball de la Generalitat ha publicat els dies festius que es permet obrir al comerç, en aquest cas a nivell català, per als dos anys vinents. Això, que aparentment xoca amb el que en paral·lel estava presentant l'Ajuntament, és la norma que hauran de seguir els municipis catalans que no tinguin regulats els horaris a nivell municipal. Si Barcelona aconsegueix tirar endavant els seus plans i el Govern li aprova la proposta (i des de l'Ajuntament estan convençuts que l'alt nivell de consens assolit entre associacions farà que sigui així), quedarà fora del que queda registrat aquest dilluns al Diari Oficial de la Generalitat: que l'any 2022 les botigues catalanes podran obrir els dies 2 i 9 de gener, el 6 i el 26 de juny, el 15 d'agost i el 6, el 8 i el 18 de desembre.