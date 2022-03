L'Ajuntament de la Seu d'Urgell suspèn les llicències d'habitatges d'ús turístic durant un any

La Seu d'UrgellLa Junta de Govern de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat suspendre les llicències per a habitatges d'ús turístic durant un any. Precisament, serà durant aquest període quan el consistori iniciarà els estudis per tramitar un pla especial per regular la implantació d'aquesta activitat al conjunt de la ciutat. Aquest pla té com a objectiu compatibilitzar els diferents usos, sempre garantint el dret a l'habitatge dels veïns. La tinenta d'alcalde i regidora de Turisme de l'Ajuntament de la Seu, Mireia Font, ha explicat que amb aquesta suspensió "es pretén trobar l'equilibri de l'activitat per tal d'evitar que la pressió turística incideixi en el preu dels lloguers o compra de pisos".

El creixement descontrolat dels apartaments d'ús turístic, juntament amb la creixent manca d'oferta d'habitatge i l'encariment del lloguer dels preus, ha fet que des de diferents sectors, i fins i tot els mateixos gestors d'aquests habitatges, n'hagin demanat la regulació.

El 4 d'agost del 2020, la Generalitat va aprovar el nou Decret de Turisme que refon i integra en un sol reglament tota la normativa vigent en l'àmbit del turisme, entre les quals, la modalitat d'Habitatges d'Ús Turístics (HUTS), que permet la cessió per part del seu propietari directament o indirectament a tercers, a canvi d'una contraprestació econòmica per una estada de temporada i en condicions de disponibilitat immediata, per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies. La normativa preveu també que els ajuntaments puguin regular l'activitat a cada municipi.