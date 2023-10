L'alcalde de la Seu diu que "Andorra va com una locomotora" a costa de l'habitatge del municipi

Andorra la VellaL'alcalde de la Seu d'Urgell Joan Barrera ha estat molt crític amb l'impacte que està tenint en l'habitatge de la Seu d'Urgell les arribades d'importants quantitats de residents andorrans. La impressió és que La Seu s'emporta la pitjor part d'aquesta història. "Tenim l'habitatge cada vegada més car, mentre l'economia andorrana creix com una locomotora. Els lloguers són tan elevats que la Generalitat ens ha inclòs entre els municipis on cal limitar preus perquè el mercat residencial està tensionat", denúncia l'alcalde. "Andorra pot fer el que vulgui, però aquestes dinàmiques de youtubers o segones residències ens acaben afectant", rebla. El lloguer més barat en la capital de l'Alt Urgell ronda ara els 700 euros, quan fa uns mesos estava en 500. Així hi ha publicat ElPaís.

El portaveu dels Agents de la Propietat Immobiliària (API) a Catalunya, Carles Sala, assegura que és aviat per a apreciar un canvi significatiu en els preus dels lloguers de La Seu d'Urgell. "El que passa a Andorra no és molt diferent del que passa a Vielha, Begur o Eivissa, on l'economia s'orienta al turisme i els treballadors no tenen on allotjar-se", assegura. "Però, a més, La Seu és un municipi molt acostumat a adaptar-se a les dinàmiques d'Andorra. A La Seu, un de cada tres treballadors està ocupat al país dels Pirineus", adverteix.