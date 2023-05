L'allotjament turístic acudeix a la Batllia per evitar que es perdin les llicències en cas de compravenda

Andorra la VellaL'Associació d'Empreses d'Allotjaments Turístics ha presentat una demanda a la Batllia perquè no es perdin les llicències d'habitatges d'ús turístic en casos de compravenda, segons ha informat RTVA. Amb la llei del 2017 no es donava aquesta casuística i els propietaris podien mantenir les llicències. El mes de setembre de l'any passat Govern va aprovar una mesura per limitar la concessió de nous permisos per a apartaments turístics. Des del moment que va entrar en vigor la decisió de l'executiu, el sector dels allotjaments turístics ja estudiaven emprendre accions legals per evitar que es perdin les llicències en el cas d'una compravenda. Es tracta del primer pas judicial que han donat abans de recórrer al Tribunal Constitucional.