L'aplicació de la taxa al CO2 serà progressiva

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquest dimecres la modificació de la llei dels impostos especials per incloure “per primera vegada un preu del carboni”, és a dir, una taxa que gravi les emissions de CO2 amb la intenció que es redueixin. El text, tal com ha posat en relleu la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, "contribuirà a reduir, mitigar i reparar els efectes de les emissions, i a internalitzar els costos socials i ambientals derivats de l'ús dels combustibles fòssils". Tenint en compte les dificultats econòmiques que estan patint els sectors econòmics del país pels efectes de la crisi sanitària, el Govern ha acordat que l’aplicació d’aquesta taxa sigui progressiva i el cost inicial per als hidrocarburs serà de 10 euros per tona. Pel que fa al gasoil de calefacció la decisió és que no es comenci a aplicar la taxa fins al 2022 i que sigui progressiva en sis anys amb la qual cosa seria de 2,5 euros cada any, tal com ha concretat el ministre de Finances, Eric Jover. Cal recordar que els diners recaptats amb aquesta taxa es destinaran a un fons verd que servirà per impulsar noves mesures per al transport públic i novetats en el programa Renova.

El Govern espera que aquest text legal pugui estar ja en vigor de cara al mes de setembre, perquè aquests nous abonaments del transport puguin entrar en funcionament amb l’inici del curs escolar. En aquest sentit, Jover ha defensat que s’ha hagut de trobar "equilibirs” ja que no es podien oferir aquests “avantatges als ciutadans” si no es tenien els recursos per fer-ho que es deriven de l’aplicació de la taxa.

Presentació de la llei del CO2

Precisament quant a les discrepàncies dels importadors de carburants en l’aplicació d’aquesta taxa, Calvó ha destacat que sempre havien demanat una “gradualitat” pel que fa a l’impost, però ha afegit que el càlcul que ha fet el Govern és perquè es poguessin implementar les mesures al transport tot donant resposta al sector. Jover, al seu torn, ha tornat a defensar que els preus d’Andorra han de continuar sent competitius malgrat l'aplicació de la taxa i, en aquest sentit, ha recordat l’evolució de la fiscalitat que s’ha viscut als països veïns.

El posicionament de l'Asidca

A través d’un comunicat emès aquest dimecres a la tarda des de l’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburants d’Andorra (Asidca) s’ha expressat la “sorpresa davant les informacions en què el Govern comunica que s’ha assolit un acord amb l’entitat per aplicar la taxa als hidrocarburs de forma progressiva”. Així, l’Asidca ha remarcat que aquesta informació “no és certa” i ha deixat clar que no ha arribat a “cap acord” amb el Govern en aquesta matèria.

En aquest sentit, l’associació ha reiterat la seva “oposició” a cap mena d’augment sobre els carburants ja que destaquen que qualsevol increment suposarà “perdre el diferencial amb els països veïns”. I lamenten que la ministra hagi pres de “forma unilateral la decisió de començar a gravar els carburants a partir de la tardor d’aquest any, aplicant 10 dels 15 euros per tona de diòxid de carboni previstos inicialment”.