L'Audiència Nacional espanyola processarà la família Pujol i assenyala Andorra

Disponible en: cat

cast

MadridUn pas més cap al judici contra la família Pujol Ferrusola per presumpta organització criminal, blanqueig de capitals, delicte contra la hisenda pública i falsedat documental. La sala penal ha confirmat íntegrament la interlocutòria de processament dictada pel jutge instructor, José de la Mata, amb les úniques excepcions de l'arxivament de la causa per a l'empresari Carles Sumarroca Coixet i de la retirada de dos delictes contra la hisenda pública a Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola.

La resolució confirma la competència de l'Audiència Nacional per jutjar els fets i assenyala que els actes nuclears sota investigació es van dur a terme a l'estranger, fonamentalment a Andorra, mitjançant el moviment de fons en efectiu en diversos comptes bancaris, dels quals eren titulars diversos membres de la família de l'expresident de la Generalitat.

La secció tercera subratlla l'actuació "clarament concertada" de tots els integrants de la família, una actuació que consistia en l'obertura i tancament simultani de comptes bancaris a l'estranger, així com en el moviment de fons entre ells amb l'objectiu, presumptament, "d'ocultar-ne l'origen". En la interlocutòria, els jutges afirmen que els diners estarien connectats amb "operacions il·lícites que van tenir com a conseqüència determinades resolucions de l'administració autonòmica catalana". La defensa de la família al·legava que la interlocutòria de processament no "individualitzava" les conductes punibles de cada membre, no concretava l'origen dels fons –assegura que és la deixa de l'avi Florenci–, a quines autoritats s'hauria exercit influència ni quines resolucions s'haurien pres com a conseqüència d'aquesta suposada pressió.

En aquest moment processal encara provisional, l'Audiència Nacional resol: "Ens trobem davant d'una associació il·lícita inicialment i d'una organització criminal amb posterioritat" i no davant d'uns simples "partícips a títol lucratiu", tal com plantejaven els recursos de les defenses dels familiars "respecte de l'actuació presumptament il·lícita de Jordi Pujol Ferrusola". Així, la sala rebutja les al·legacions presentades i confirma els delictes pels quals De la Mata proposava continuar amb el procediment. La sala subratlla que no és tasca de l'instructor raonar fins a l'últim detall les imputacions, sinó posar sobre la taula els indicis de delicte, i que ha de ser la Fiscalia qui concreti i motivi les acusacions.

Aprofitar-se del càrrec de Pujol

El tribunal indica que les actuacions anaven orientades a aconseguir resolucions administratives a través de les quals s'obtenien "importants rendiments econòmics, que eren ingressats en comptes bancaris a l'estranger i sotmesos a diversos moviments i transmissions per ocultar-ne l'origen". Tot plegat, "aprofitant el càrrec del Sr. Pujol Soley", president de la Generalitat durant 23 anys, remarquen els magistrats. També queden confirmades les imputacions contra els empresaris que s'haurien beneficiat de contractacions públiques, excepte Sumarroca, tal com havia sol·licitat la Fiscalia, perquè no s'han acreditat indicis que hi participés.

Els jutges asseguren que els empresaris mantenien relacions amb alguns membres de la família Pujol i altres persones. En el cas de Gironès, la sala estima parcialment el seu recurs únicament pels delictes contra la hisenda pública per l'IRPF dels exercicis 2008 i 2009.