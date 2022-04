L'auge a Andorra de les botigues amb productes de cannabidiol

Andorra la VellaEl darrer estudi encarregat pel Govern sobre el cultiu de cànnabis al país determina que la millor manera de començar seria a través de la producció de cosmètics, amb l'objectiu d'agafar experiència i valorar la viabilitat econòmica del projecte. Serien cosmètics com els que venen, per exemple, a la botiga Era Verda, però en aquest cas, de producció nacional. Un dels seus cofundadors, Tomàs Zamora, ha assegurat al programa 'A l'Alça' que aquesta planta té un estigma des de fa molts anys, que per sort, s'ha anat apaivagant, però encara queda i hi ha legislacions que són antigues com l'andorrana que el cànnabis forma part d'un estupefaent". Quan en Tomàs Zamora i l'Eva Gavin van obrir la botiga ara fa gairebé un any, la van haver de registrar com un establiment de perfumeria i cosmètica, perquè la llei andorrana no és precisa pel que fa a productes de CBD, i la presència d'aquesta indústria al país es limita a la venda d'ungüents i olis essencials d'ús tòpic, sense permetre que es comercialitzin com un complement alimentari o medicinal.

A la botiga, tenen marques d'arreu d'Europa i algun dia els agradaria també tenir-ne de pròpies, però sembla que sense la possibilitat de destinar els cultius de cànnabis andorrà a l'ús medicinal, els inversors interessats a apostar per aquest negoci no estan disposats a tirar el projecte endavant. "Els pagesos, que són els que haurien de plantar, han de decidir si els surt rendible i realment a aquella planta li veuen les potencialitats no només cosmètiques sinó mèdiques. Nosaltres com a Era Verda ens encantaria que hi hagués una producció andorrana i que nosaltres després poguéssim vendre un producte 'made in Andorra', només faltaria", ha recalcat Zamora. La producció nacional de cànem també obriria el camí a la venda de la flor que porta el CBD, un producte molt cotitzat i que ara mateix és impossible d'importar, ja que els agents de la duana no tenen forma de comprovar si aquella flor de cànnabis duu THC i, per tant, és una droga.

L'Organització Mundial de la Salut ha certificat que el CBD no té cap risc ni és nociu per a la salut. De fet, molts esportistes el fan servir per reduir l'ansietat abans d'una competició, serveix d'antiinflamatori pel dolor o després de l'exercici i ajuda a regular les pells greixoses. Alguns estudis apunten que només coneixem un 20% de tots els beneficis que pot arribar a tenir el cànnabis.