L’augment del preu de la gasolina penalitza l’estalvi familiar

Andorra la VellaEls preus dels combustibles fòssils s’han disparat per sobre de qualsevol previsió sense que, almenys a curt termini, Govern ofereixi alguna mesura per compensar l’encariment i corregir l’impacte que la situació està tenint en les butxaques dels consumidors. A tall d’exemple, fer el ple d’un dipòsit de 60 litres amb gasolina de 95 octans costava al març del 2021 uns 68 euros enfront els 96 que val avui dia. Omplir una cisterna de 2.000 litres amb gasoil de calefacció ha passat de costar en un any de 1.434€ a 2.500€.

Al març de l’any passat el litre de benzina de 95 octans costava 1,133€ enfront els 1,595€ d’aquesta setmana, segons indica la web del ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat en l’apartat on s’informa dels preus dels carburants. El gasoil de calefacció ha passat de 0,717€ a 1,249€. Moure’s en vehicle propi o escalfar la llar amb gasoil és sobradament més car ara que fa 12 mesos. A la pràctica, una família que per portar els fills a l’escola necessita fer-ho en cotxe i que per escalfar la casa consumeix gasoil de calefacció gasta a dia d’avui entre 30 i 40 euros més per cada 100 invertits en aquests capítols. L’impacte a la butxaca és evident, però de moment s’ha traslladat en la seva totalitat al consumidor final.

La pujada, que és generalitzada, és tan gran que la majoria de països europeus han optat per aplicar mesures que ajudin a atenuar l’impacte econòmic que la situació està tenint en les empreses de transport, però també en la ciutadania. Tot i això, el Govern d'Andorra no planteja subvencionar el preu dels carburants per a la població general. Es considera que el marge de competitivitat amb els països de l'entorn continua essent beneficiós pels residents al país, segons ha manifestat el ministre de Finances i portaveu, Èric Jover. La inacció de l'executiu envers l'increment del cost per litre dels carburants per als ciutadans s’escuda també en l’argument que aproximadament tres quartes parts del combustible que es consumeix a Andorra correspon als turistes.