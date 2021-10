L'EFA reflexiona sobre "Repensar l'empresa familiar des del capitalisme conscient"

Andorra la VellaSota el títol 'Repensar l'empresa familiar des de capitalisme conscient', l'EFA ha celebrat aquest dijous una taula rodona al voltant de com les organitzacions modernes assoleixen l'èxit més enllà de guanyar diners, desenvolupant propòsits sostenibles i de caràcter social.

A la xerrada hi ha participat Sònia Fernàndez-Vidal, Lluís Guerra i Andrea Ambrosini, tots tres empresaris membres del Patronat Capitalisme Conscient, una entitat dedicada a promoure el sistema capitalista en sentit positiu, posant en valor el millor d'aquest model davant les imperfeccions o excessos que pugui tenir.

"Les diferències entre rics i pobres, les discriminacions i les desigualtats desvirtuen el sistema capitalista. Cal corregir allò que no ha de comportar el capitalisme des de les empreses, que són les entitats més importants per transformar la humanitat, més que els governs o les organitzacions no governamentals", ha posat de manifest Lluís Guerra en la seva intervenció.

Per combatre les desigualtats que ha generat el capitalisme, Sònia Fernàndez-Vidal ha destacat que "hem identificat quatre pilars: el propòsit superior, la integració dels 'stakeholders', el lideratge conscient i la cultura conscient". En aquest sentit, ha explicat que el propòsit superior vol dir que "les empreses no han de centrar-se únicament a guanyar diners, també ho han de fer en els seus propòsits últims i els valors fundacionals i preguntar-se cada dia perquè estem fent el que estem fent". Ha afegit que la integració dels 'stakeholders' suposa involucrar empleats, proveïdors, clients, col·laboradors i l'entorn de l'empresa en sentit ampli per compartir valors i la cultura de la mateixa empresa. "Es necessiten líders conscients que creguin en aquesta missió que han de tenir les empreses i una cultura conscient que generi dinàmiques dels equips de cada companyia perquè tothom s'involucri" en el desenvolupament sostenible de les organitzacions empresarials. "El líder ha d'estar al servei de l'equip i no a l'inrevés", ha conclòs.

Andrea Ambrosini ha posat en relleu que "el propòsit d'una empresa ha d'anar més enllà de guanyar diners, el salari no és el més important per moltes persones, especialment els joves, que cerquen altres valors i propòsits a l'hora de decidir-se per un lloc de treball". Ambrosini ha subratllat que "una persona connectada amb la cultura i els propòsits de l'empresa és una persona que quan no està treballant segueix pensant en l'empresa. Desenvolupar un projecte empresarial de manera conscient és un model on hi guanya tothom".