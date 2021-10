L'encaix d'Air Nostrum, l'aerolínia valenciana amb capital provinent del negoci de la fecundació 'in vitro', a l'aeroport Andorra - La Seu

Andorra la VellaAir Nostrum és una empresa constituïda l'any 94 amb capital valencià. L'empresari Carlos Bertomeu nés el fundador, president i accionista majoritari. Els seus socis principals són els doctors Antonio Pellicer i José Remohí, fundadors de l'IVI (Institut Valencià d'Infertilitat). La darrera crisi provocada per la Covid ha forçat Bertomeu a reformar el consell d'administració per millorar-ne la gestió amb perfils més professionalitzats, com el de Javier Abadía, antic director general de Barceló Hotels & Ressorts i conseller d'Air Nostrum des de fa 4 mesos, segons el seu perfil Linkedin.

L'aerolínia no s'escapa a la crisi que ha patit el sector aeri internacional arran dels confinaments i el tancament de fronteres per evitar la propagació del Sars-Cov-2, i que han comportat una limitació de vols. Air Nostrum ha perdut 129 milions d'euros durant el 2020, malgrat els crèdits facilitats per l'Institut de Crèdit Oficial d'Espanya i els Expedients de Regulació Temporal als quals s'ha sotmès bona part de la plantilla, de més d'un miler d'empleats. Per evitar mals majors, que podrien haver derivat en un concurs de creditors, Air Nostrum va sol·licitar l'abril passat un rescat de 103 milions d'euros al Fons de Suport a la Solvència d'Empreses considerades Estratègiques (Fasee).

La crisi provocada per la pandèmia havia frenat en sec un període de solvència financera amb tancaments d'exercici amb beneficis.

Segons ells mateixos destaquen a la seva web, són una de les companyies regionals més importants d'Espanya. L'aviació regional és aquella que utilitza aeronaus petites, amb una capacitat d'entre 30 i 100 places i que opera en distàncies curtes, d'entre 200 i 500 quilòmetres. Les companyies que treballen amb aquest tipus d'aviació solen ofertar diversos vols diaris, de manera que permeten els passatgers anar i tornar del destí en un mateix dia. Una flexibilitat que segurament permeti Air Nostrum condicionar els horaris dels seus vols a la demandes estacionals, com l'esquí o viatges de negocis.

Des del 97, només tres anys després de la seva fundació, Air Nostrum passa a ser franquiciada del grup Iberia. A través d'aquest acord els vols de la companyia valenciana van passar a ser comercialitzats per la principal empresa espanyola d'aviació amb la marca Iberia Regional Air Nostrum. Això suposa un increment de passatgers i de rutes, tenint com a camp base la terminal 4 de l'aeroport de Madrid. El seu negoci es basa en connexions domèstiques i internacionals a la capital espanyola.

Compten amb una flota d'avions petits i mitjans, que van des dels 26 metres de llargària i 50 butaques, com els CRJ200, fins els de 40 metres i un centenar de seients, com els models CRJ1000.

En xifres, segons dades de la companyia, el 2018, que és el darrer any que tenen registrat a la web, operaven a 54 aeroports, per mitjà de 119 rutes amb gairebé 1.500 vols setmanals. Les millors xifres les van obtenir anys abans, el 2011, quan feien 207 rutes a una vuitantena d'aeroports. Des d'aleshores hi ha hagut un retrocés progressiu conforme han anat passat els anys.

La companyia valenciana és una de les que més opera a les Illes Balears. El juliol passat anunciaven un increment de l'oferta d'un 70% en relació a l'estiu anterior a la pandèmia, el del 2019. Programa, per exemple, dos vols setmanals entre Lleida i Palma de Mallorca. No és d'estranyar, doncs, que una de les rutes que properament s'oferti, juntament amb Madrid, sigui a alguna destinació de ses Illes.

Air Nostrum també es vanta de ser líder de mercat entre l'aeroport de Madrid i les destinacions franceses. D'aquí que també es pugui entreveure que l'oferta de rutes des d'Andorra la Seu també s'acabi estenent al país veí del nord.