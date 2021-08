L'entrada de vehicles pel Pas de la Casa s'ensorra

Andorra la VellaEls comerciants del Pas de la Casa fa dies que alerten de la disminució de visitants que entren per la frontera francoandorrana i, aquest dilluns, les xifres del departament d'Estadística confirmen les seves queixes. Segons dades publicades, el nombre de turismes que ha entrat al país durant el mes de juliol provinents de França, ha caigut un 24,8%, respecte al mateix mes de l'any anterior. En canvi, la mateixa comparativa d'entrada de vehicles provinents d'Espanya ha pujat al juliol un 1,7%, respecte al juliol del 2020. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del 2,5% per la frontera hispanoandorrana, mentre que per la frontera francoandorrana, la variació ha estat negativa amb una rebaixa del flux del 12%.

En xifres globals, el nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de juliol ha estat de 335.976, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes de juliol de l'any anterior del 9,1%. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació ha estat de l'1,8% i per la frontera francoandorrana del -24,7%.

El nombre de vehicles que ha entrat durant els darrers dotze mesos ha estat de 2.953.183; Tal com revelen les xifres d'Estadística, això representa una rebaixa del 15,1% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 3.477.832 vehicles. De gener a juliol del 2021, respecte al mateix període del 2020, s'ha produït un increment del 2,2% en el nombre de vehicles, amb un increment de l'11,3% dels provinents d'Espanya i un decreixement del 15,0% dels provinents de França.