L'executiu aprova no aplicar recàrrecs per les declaracions dels impostos fins el 4 de febrer

Andorra la VellaEl Govern ha decidit no aplicar recàrrecs fins el 4 de febrer inclòs per les declaracions de l'Impost General Indirecte i de l'Impost de les Rendes dels Nous Residents. Aquestes declaracions finalitzen el 31 de gener, però a causa de la incidència que hi ha hagut aquests dies sobre la plataforma tributària, l'executiu ha decidit aprovar que no es desenvolupin recàrrecs fins el 4 de febrer per acompanyar els empresaris en el procés de presentació de les seves obligacions tributàries.

De fet, tot i que la incidència s'ha pogut resoldre aquest dimecres al migdia, en els darrers dies, i principalment aquest dimarts i aquest dimecres al matí "hi ha hagut una impossibilitat completa per presentar declaracions en aquest portal", ha explicat Jover, motiu pel qual el Govern ha decidit prendre aquesta decisió de no aplicar recàrrecs. A més, un altre element era que els pagaments es podien fer per domiciliació bancària en aquest període voluntari, i quan finalitza, s'han de fer per transferències. Per aquest motiu, "amb la voluntat d'ajudar l'obligat tributari", l'executiu també ha allargat fins el 4 de febrer inclòs la possibilitat de fer els pagaments associats a aquests dos impostos per domiciliació bancària.

S'incrementa un 3,7% el salari mitjà

D'altra banda, s'ha aprovat un decret que fixa el salari mitjà, a proposta de la CASS, en 2.158,40 euros, el que suposa un increment del 3,7% respecte de l'any anterior. A més, també s'han fixat els preus de compra i de venda dels punts de jubilació. Concretament, el de venda serà de 2,34957 euros i el de compra de 22,5558 euros.