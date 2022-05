L'executiu assegura que abonarà el cost dels bitllets a les companyies des del moment de l’activació de la gratuïtat del transport públic

Andorra la VellaL'executiu ha assegurat que abonarà el cost dels bitllets d'autobús des del moment de l'activació de la gratuïtat del transport públic perquè no hi hagi un impacte sobre les companyies. El ministre portaveu, Eric Jover, així ho ha manifestat després que les companyies de transport públic temin que aquesta mesura els posi en una situació de major dificultat. En aquest sentit, el ministre també ha comentat que aquesta mesura pot provocar un augment de l'ús del transport públic i, per tant, que la transferència del Govern cap a les empreses de transport sigui superior.

D'altra banda, i respecte a la compensació per les pèrdues produïdes arran de l'abonament mensual de 30 euros, Jover ha demanat a les empreses, perquè no estiguin en una situació "de dificultat de tresoreria", que "acceptin la part ja està pactada", és a dir, "la part que l'administració ja considera que s'ha d'abonar". El treball que s'ha de fer per les dues bandes encara és intens i per aquest motiu ha demanat que acceptin la part que el Govern ja accepta. "Això en cap cas frena a les empreses a poder recórrer i a exigir una quantitat superior", ha remarcat.