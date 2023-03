L'executiu avalarà part dels interessos bancaris per comprar el primer habitatge

Andorra la VellaEl ministre de Territori i Habitatge en funcions, Víctor Filloy ha comparegut aquest dimecres a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, juntament amb Cèsar Marquina, el ministre de Finances i portaveu en funcions. Els ministres han anunciat l'aprovació d'un programa d'avals per facilitar l'accés a l'habitatge. En resum, l'executiu subvencionarà el 20% dels interessos hipotecaris per a demanar un crèdit destinat a la compra del primer habitatge.

Amb el programa, l'executiu el Govern avalarà el 20% del valor total del préstec hipotecari que habitualment sol·liciten les entitats bancàries per poder accedir al crèdit per a la compra d'un habitatge de residència habitual. D'aquesta manera, les persones que s'acullin al programa no hauran de transferir de cop aquest 20% de diners a la seva entitat bancària per tal de poder accedir al crèdit. A més, el Govern retornarà anualment els interessos corresponents al percentatge que variarà entre el 35% i el 15% de la despesa financera de la hipoteca a 30 anys.

L'executiu destinarà a aquest programa 10 milions d'euros en el període dels préstecs hipotecaris. Es preveu que s'hi puguin acollir entre 150 i 200 famílies. L'import de la hipoteca no pot superar els 450.000 euros. La sol·licitud s'haurà de presentar a l'Institut Nacional de l'Habitatge acompanyada d'un certificat favorable previ per part de l'entitat bancària de concessió del préstec hipotecari en cas d'atorgament favorable al programa d'avals.

Els requisits són la residència mínima de set anys a Andorra, que el patrimoni del sol·licitant no pot ser igual o superior al 25% del valor total del préstec hipotecari i que els sol·licitants han de formalitzar la compra d'un habitatge destinat a la residència principal, que s'ha de fer efectiva en un termini màxim de 12 mesos després d'haver-se aprovat l'accés al programa. En el cas que els sol·licitants decideixin vendre l'habitatge abans de la vigència del préstec es retornaran al Govern els interessos subvencionats.