L'executiu crea una llei per a emparar i regular totes les activitats a les estacions de muntanya

Andorra la VellaEl Govern ha creat una nova llei d'estacions de muntanya amb l'objectiu d'emparar i regular totes les activitats que s'hi realitzen al llarg de tot l'any. Aquesta s'ha entrat a tràmit parlamentari en caràcter d'urgència per tal que, si es pot, pugui estar en funcionament durant aquesta temporada d'hivern, tal com ha indicat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, durant la presentació de la llei. Així, els principals objectius són regular les activitats a les estacions de muntanya i delimitar les competències i les responsabilitats tant dels explotadors, com també dels usuaris, per tal de donar una major seguretat per a les persones i perquè hi hagi un respecte envers el medi natural.

Durant la presentació, el ministre ha manifestat que l'actual llei de les estacions d'esquí i les instal·lacions per transport per cable, "necessitava una adaptació i una actualització" a la realitat actual del propi sector. Així, aquesta nova llei "permetrà que el sector de la neu i de les estacions de muntanya continuïn sent un referent, pugui ser més competitius i aclareixi algunes situacions" que ja s'estaven produint, ha declarat, afegint que fins ara hi havia una certa inseguretat jurídica des del punt de vista de l'usuari, de l'explotador i de les administracions públiques.

El projecte de llei també estableix un desplegament reglamentari amb un reglament d'actuacions a les estacions de muntanya com per exemple el condicionament de pistes, les senyalitzacions o les construccions d'instal·lacions mecàniques, i un reglament d'explotació que inclou les condicions d'ús o d'explotació. Dins d'aquest, també s'hi inclou el reglament d'ús i el reglament d'explotació d'una infraestructura o activitat, el reglament intern de l'estació de muntanya i els requisits professionals del personal de l'explotació.

Més concretament, la nova llei defineix el concepte d'estació de muntanya com aquella on es desenvolupa una prestació de serveis relacionats amb l'esquí o els esports de muntanya, així com activitats turístiques i lúdiques. Amb aquest objectiu d'establir un marc jurídic i reglamentari més clar, Gallardo ha informat que el domini es dividirà entre l'àrea regulada d'activitat, que serà aquella preparada i condicionada, en la qual la seguretat i el rescat dependran de l'explotador, i l'àrea no regulada d'activitat. "Serien les zones on no hi ha actuacions de condicionament ni de protecció" com els itineraris no regulats o els fora de pistes, ha indicat el ministre, afegint que aquest cas, els usuaris no estan assegurats per l'explotador. A més, dins d'una estació, la llei també diferencia entre l'esquí i les activitats de muntanya, entre les quals hi ha el ‘randonnée’, com també classifica els usuaris segons si són esquiadors, usuaris d'una activitat de muntanya o un vianant.

D'altra banda, també s'especifica que els explotadors són els qui fixen les competències i les activitats econòmiques, però s'indica que totes aquestes actuacions han d'estar subjectes als Plans d'Ordenació i Urbanisme Parroquials i a la legislació específica d'ordenació del territori i del règim del sòl, urbanisme i edificació.

El ministre ha comentat que la llei preveu un règim sancionador quan no es compleixin aspectes des del punt de vista de la seguretat, però en canvi, les sancions pels usuaris de les estacions estan marcades pels mateixos reglaments interns de cada estació. En aquest sentit, un cop s'aprovi la llei, les estacions tindran fins a tres mesos per poder adaptar-se i fer els ajustos necessaris per als requeriments de la llei pels drets i deures que estableix. Finalment, Gallardo ha informat que la llei s'ha treballat conjuntament amb Ski Andorra, amb els explotadors de neu i amb els comuns.