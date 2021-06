L'FMI recomana al Govern augmentar les reserves internacionals fins als 344 milions d'euros, un 12% del PIB

Andorra la VellaEl Govern i el Fons Monetari Internacional (FMI) han ofert aquest divendres la primera roda de premsa conjunta per fer públiques les conclusions de la primera avaluació final sobre la situació econòmica i financera d'Andorra després d'esdevenir el 190è membre de l'organisme l'octubre del 2020. Així, tal com ha detallat el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, a banda de l'anàlisi de la situació actual, un dels avantatges de ser membres de l'FMI "és que ens dona eines i recomanacions per continuar millorant". En aquest sentit, l'informe destaca la necessitat "d'incrementar la resiliència de les finances de l'Estat constituint reserves a l'exterior". Actualment, el Principat només compta amb unes reserves a l'exterior que se situen en el 2% del Producte Interior Brut (PIB), uns 62 milions d'euros, mentre que l'FMI creu que durant els propers anys aquest import hauria d'augmentar fins a situar-se en el 12%, arribant als 344 milions d'euros. Segons Jover, la voluntat de l'executiu és trobar una solució com més aviat millor i, de fet, ha anunciat que "en els propers mesos aportarem un increment significatiu de les reserves" que serviran per donar compliment, de manera parcial, a aquesta recomanació que, "a més a més, pensem que és molt encertada".

(seguirà ampliació)