L'FMI reitera al Govern que cal trobar l'equilibri entre rebaixar l'endeutament i incrementar la inversió

Andorra la VellaEl Fons Monetari Internacional destaca, en el seu informe d'avaluació anual, la prudent política pressupostària duta a terme pel ministeri de Finances, que permetrà recuperar els nivells d’endeutament previs a la pandèmia. No obstant, reitera la recomanació feta l'any passat de cal trobar l’equilibri entre rebaixar l’endeutament i incrementar la inversió tant pública com privada per reforçar el creixement a mig termini.

El text també fa referència, entre altres, a la lluita contra el blanqueig de capitals per part d’Andorra, que s’ha de mantenir i posar l’èmfasi sobretot en els actius digitals, a més de la necessitat d'alinear-se als estàndards internacionals, cosa que passa, segons l'informe de l'FMI, per la ratificació de la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció. Així mateix, assenyala vulnerabilitats del sistema bancari associades a l'estratègia d'internacionalització, com "la dependència excessiva" de fons estrangers i els grans actius sota gestió fora de balanç, que requereixen una "supervisió estreta".

L'organisme internacional també repassa aspectes com els progressos fets en l'àmbit de l'elaboració d'estadístiques del país o la voluntat del Govern de millorar l’accessibilitat al país amb el foment de l’aeroport de la Seu o el projecte d’heliport.

Reforma de les pensions

El cap de la missió per Andorra de l’FMI, Rodolphe Blavy, i el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, també s’han referit en roda de premsa a la reforma de les pensions. Segons l’informe redactat pel Fons Monetari Internacional, “la reforma de les pensions és imperativa per restaurar el sistema de sostenibilitat i assegurar l’adequació de les pensions”, donat que “el sistema de seguretat social acumularà dèficits creixents del 9 per cent del PIB anual l'any 2040”.

Aquesta reforma hauria d’incloure, recomanen, un increment de les cotitzacions, de l’edat de jubilació i del factor de conversió.