L'hoteleria andorrana fa l'agost sense haver entrat en una guerra de preus

Andorra la Vella“Confiem, perquè és fonamental per a la recuperació econòmica del país, que aquest estiu la gent dels països veïns, sobretot els catalans, apostin per un turisme de proximitat, i que aquesta destinació sigui Andorra”, augurava el ministre d'Economia, Jordi Gallardo, en la darrera entrevista concedida a l'ara.ad el maig passat. Un prec lògic, tenint el compte que el 40% del PIB del país depèn del turisme i que durant mesos les fronteres han estat tancades. Amb les xifres a la mà, ja es pot dir, en aquesta darrera setmana d'agost, que els auguris del ministre s'han complert.

Tot i que les situacions no són comparables, perquè el cas d'Andorra -pel volum de visitants que rep un territori tan petit- amb el turisme és excepcional, la recuperació del Principat contrasta amb la de Catalunya. Si el gremi d'hotelers de Barcelona lamentava recentment unes dades d'ocupació durant el juliol que no arribaven al 50% i donava “l'estiu per perdut”, Andorra s'ha beneficiat aquest estiu del turisme de proximitat.

Cues quilomètriques de cotxes per entrar al país des de la frontera andorrano-espanyola pràcticament tots els dies de la setmana, especialment en un agost que ha omplert els hotels del país. “Ens esperàvem i sabíem que seria un bon estiu: el juliol, encara que no tinguéssim el Cirque du Soleil, els festivals de música han fet que tinguem unes dades correctes, tirant a bones, i a l'agost, la sensació ha millorat. Les tres últimes setmanes són molt bones, perquè venim d'on venim i perquè les darreres notícies sobre la Covid no acompanyaven, no són xifres del 2017 o del 2018 però un 90% d'ocupació entre setmana i superior al 90% els caps de setmana és allò que es diu 'fer l'agost', per tant, estem contents”, explica a l'ara.ad el director de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), Jordi Pujol.

A Barcelona, ara mateix encara estan tancats la meitat dels hotels i aparthotels (uns 220) i els que estan oberts tenen com a mínim un terç de les habitacions tancades. Malgrat la reducció de l'oferta, han tingut una ocupació del 40% al juliol i del 60% a l'agost. La UHA té oberts i sense habitacions tancades entre el 85 i el 90% de la vuitantena d'hotels que estan adherits a l'entitat. “Només un no ha pogut obrir perquè no tenia personal disponible”, apunta Pujol.

I tot plegat, expliquen des de la UHA, sense haver d'entrar, com passa gairebé sempre que se surt d'una crisi, en una guerra de rebaixa de preus per captar clients.

La nota negativa, per posar un però, ha estat la davallada de turistes francesos que, potser, condicionats per una campanya insistent des de les institucions gales, han optat per passar les vacances sense moure's del seu país.

Salvat l'estiu amb nota, ara els hotelers es preparen per a una tardor que esperen que mantingui les bones xifres d'ocupació durant els caps de setmana. I a mirar de preparar la temporada alta d'hivern, amb un ull posat en l'evolució de la pandèmia i l'altre, com cada any, sense perdre de vista el cel.