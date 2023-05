L'hoteleria valora fitxar empleats sud-americans directament en escoles d'hoteleria d'origen

Andorra la VellaL'empresariat està intentant obrir una nova porta davant de la manca de personal que asseguren patir i que no han pogut cobrir amb la renovació de temporers. La tàctica que s'havia utilitzat fins ara per complementar el nombre d'empleats havia estat contractar, a través d'intermediaris, treballadors sud-americans en sectors concrets com la construcció o el transport de viatgers. Aquest sistema no ha funcionat.

El nou plantejament, segons fonts de l'empresariat, és entrar en un sistema de contractacions directes a l'origen. Això significa fer acords amb organismes dels països on es volen atreure empleats. Un dels exemples és pactar l'arribada de cuiners i cambrers amb les escoles d'hostaleria de països sud-americans. Permetria l'arribada directa d'empleats amb la formació escaient avalada per l'organisme amb el qual s'arriba a l'acord. Convenir d'aquest tipus es podrien fer amb les escoles de diferents sectors econòmics, aquells on és més necessària la mà d'obra, com pot ser la construcció, el transport o els establiments turístics.