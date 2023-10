L'il·lusionisme de Toni Zamora aterra a Unnic

Andorra la VellaEl mag andorrà Toni Zamora serà el protagonista de les nits de divendres a Unnic. El centre d'oci integral d'Andorra presenta així un nou cicle d'actuacions que tindrà lloc a la zona del Red Bar durant tots els divendres d'aquest mes d'octubre. D'aquesta manera, l'artista presentarà el seu espectacle 'L'il·lusionista', un show de màgia de prop adreçat a tots els visitants del recinte que donarà el tret de sortida a partir de les 21.30 hores.

Amb només 21 anys, Toni Zamora ja és tota una personalitat del món de la màgia i l'il·lusionisme i des de ben petit ja ha viatjat per tot Espanya i diferents punts d'Europa oferint els seus espectacles. A més, també ha rebut diferents premis i distincions. La millor modalitat amb què es desenvolupa és la màgia d'escena, especialment la manipulació. De fet, en l'espectacle que presenta a Unnic, l'artista es desplaçarà per les diferents taules dels clients per mostrar els seus millors trucs.

Zamora també compta amb un llarg bagatge per l'escena andorrana. Precisament, l'any passat va ser l'encarregat d'inaugurar el Festival de màgia de l'Era del Raser, seguint la filosofia de la màgia de prop.