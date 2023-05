L'impossibilitat de fer apartaments turístics provoca una caiguda dels preus dels estudis al Pas

EncampLa moratòria de dos anys per obtenir noves llicències d'apartaments turístic ha tingut un efecte evident en el Pas de la Casa. Fins a la finalització de la temporada d'hivern no hi havia una gran afectació perquè tots els habitatges estaven arrendats, fonamentalment a temporers, i donant un important rendiment. El problema ha arribat posteriorment, amb la finalització de la temporada. La moratòria de dos anys fa que cap apartament pot agafar de nou l'ús turístic i aquells que l'han perdut o no l'han renovat tampoc poden accedir-hi.

La impossibilitat de ser llogats per Airbnb o Booking ha deixat desenes d'apartaments per a la venda. Es tracta fonamentalment d'estudis petits d'entre 30 i 40 metres quadrats. Els preus, en referència a com estaven abans de la moratòria, han baixat de forma sensible. Els immobiliaris consultats recorden que això afecta només als petits apartaments o estudis. En la resta d'oferta immobiliària de venda al Pas, la que no està pensada de gairebé forma exclusiva per ser allotjament turístic, els preus es mantenen.

Els preus es mouen entre els 80.000 i els 100.000 euros. Fins i tot hi ha un que es troba a 79.500 euros. Aquesta situació de caiguda de preus es circumscriu només al Pas de la Casa. En la resta de zones no hi ha hagut cap baixada de preus sinó al contrari.